Škoda za miliony a stovky podvedených. Kriminalisté odhalili falešné e-shopy s elektronikou

„Je to velmi rozsáhlá trestná činnost fungující od října 2018, kdy máme zadokumentováno 13 e-shopů, existuje přitom vysoký předpoklad, že těch falešných e-shopů bude daleko více. Co do počtu poškozených, který bude s velkým předpokladem vyšší, tak i do počtu škody, která bude pravděpodobně vyšší, si myslím, že jde o velmi rozsáhlou, dlouhotrvající trestnou činnost,“ řekl kriminalista Pavel Schweiner.

Podvodné e-shopy působily v České republice od října 2018, systém policisté specializovaní na kybernetickou kriminalitu za pomoci analytiků odkrývali od loňského října. Obvinění fiktivní internetové obchody zakládali v Česku, Polsku a na Ukrajině, šlo například o cleverelektro.cz, maxmobil24.cz, topstore.cz, alltronix.cz, smartyx.cz či oneelektro.cz.

„Na e-shopech byla velká rozmanitost zboží od telefonů přes pračky či sušičky, cena byla mírně ponížena oproti ostatním e-shopům. Byl na nich přitom vždy jediný způsob platby, a to z účtu na účet,“ popsal kriminalista.

Zákazníci zaplatili za zboží pro podvodníky u skutečných internetových obchodníků

Samostatný systém podvodů označili vyšetřovatelé jako velmi sofistikovaný. Po založení podvodných e-shopů nabrali pachatelé bílé koně, kteří fungovali jako operátoři nebo skladníci.

Lidé si na stránkách podvodných e-shopů vybrali zboží, systém jim vygeneroval objednávku, ale lidé peníze nevědomky poslali na bankovní účty skutečných internetových obchodů a zaplatili tak za podvodníky. Odtud pachatelé dostávali zaplacené zboží, které využívali pro svou potřebu nebo je vyváděli do zahraničí. Lidé se tak zaplaceného zboží nikdy nedočkali.

Každý podvodný e-shop fungoval jen několik dní, lidé najatí jako bílí koně o trestné činnosti podle kriminalistů neměli ponětí. Za práci nedostali nikdy zaplaceno, v případu tak mají postavení svědků.