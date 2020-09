Praha bude hledat firmu, která opraví Libeňský most podle vlastního projektu. Nechá také upravit okolí

Přestože pražskou radou prošel před dvěma lety návrh na demolici Libeňského mostu a bourání se skutečně začalo připravovat, nyní již je téměř jisté, že nad Vltavou zůstane. Fakticky jde o soumostí tvořené dvěma celky. „Dojde k zachování architektonicky cenných mostů, není to jen most přes Vltavu, ale i most přes bývalé rameno Vltavy, které teklo až do roku 1928 směrem u Palmovky. Tyto dvě části jsou architektonicky cenné a obsahují cenné kubistické prvky,“ zdůraznil městský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Rekonstruovaný most bude mít původní podobu, nedojde tedy k jeho rozšíření. Povede po něm tramvajová trať, auta budou mít v každém směru jeden jízdní pruh a po jednom pruhu v každém směru bude určeno pro cyklisty.