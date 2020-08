S turisty přibývá v Krkonoších odpadu, lidé nedodržují základní pravidla

Někteří provozovatelé chat, penzionů či hotelů uvádějí, že nárůst množství odpadků je letos až čtyřicetiprocentní. Vzhledem k rostoucím cenám potravin v horských bufetech a restauracích si do hor mnoho lidí nosí vlastní jídlo a pití. Část z nich se ale neřídí podle zásady, že co si s sebou do hor přivezou, mají si také odvézt. Plné nezůstávají pouze koše a kontejnery, ale odpadky hyzdí rovněž přírodu.

Koše do parku nepatří, věří správa KRNAP

Navzdory letošní negativní zkušenosti správa parku neplánuje do budoucna žádná nová opatření. „V horách, v národním parku speciálně, má platit jasné pravidlo: To, co si do hor přináším, si také odnesu,“ konstatuje mluvčí.

„Pravověrní turisté“ podle něj toto nepsané pravidlo dodržují. „My se snažíme ho vštípit všem návštěvníkům, kteří do Krkonoš přijíždějí. Není v silách správy parku ani jiné instituce zajistit popelářskou službu pro návštěvníky Krkonoš,“ doplňuje Drahný.

Zdůrazňuje, že správa KRNAP nemůže situaci řešit například instalací odpadkových košů. „Na území národního parku koše nepatří. Národní park není městský park, je to divočina,“ má jasno mluvčí.

Složitý by podle něj byl i svoz takového odpadu, park nemá personál ani finance na takové řešení, konstatoval Drahný. Koše by prý nefungovaly ani z důvodu silného větru, který by odpad roznesl po okolí.