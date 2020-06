Vrchol Sněžky obepnula metr vysoká síť. Má chránit přírodu před návštěvníky

Správci českého a polského Krkonošského národního parku oddělili ochrannou sítí návštěvnický prostor na Sněžce od míst, kde nemají turisté co dělat. Je to reakce na nerespektování zákazu vstupu lidí na cenné alpínské trávníky a skály a na zvyšující se návštěvnost nejvyšší české hory. Rozsah nových ochranářských opatření nemá na Sněžce obdoby. Vrchol hory patří k tomu nejcennějšímu, co příroda v Krkonoších nabízí.