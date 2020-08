Šéf jihočeské dopravy musel skončit. Uškodila mu obhajoba reklamy v Playboyi

Odvolání jednatele Jikordu Jana Aleše zdůvodnili jihočeští krajští radní ztrátou důvěry. Když zjistili, se v časopisu Playboy objevil jako reklama rozhovor s ním, žádali od Aleše vysvětlení.

Náměstek hejtmanky Martin Kuba (ODS), který na zadání inzerce upozornil, přitom neskrýval roztrpčení. Playboy nepovažuje za vhodné médium k inzerci krajského dopravního koordinátora. „Je celorepublikový. Nevím, jestli ho čtou lidé, kteří by mohli využívat veřejnou dopravu na jihu Čech. Je to nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky,“ poukázal.

KRAJSKÁ organizace Jihočeského kraje JIKORD, která je placená z rozpočtu kraje a jejímž úkolem je organizace veřejné dopravy v kraji, si platí PR články v CELOSTÁTNÍM časopise PLAYBOY? 😉 A pak, že nejsou v rozpočtu kraje peníze. 🙄 pic.twitter.com/g518NrzUta — Martin Kuba (@Kuba_Martin) July 8, 2020

Aleš podle radního Miroslava Jocha (ČSSD) původně označil reklamu v Playboyi za dobrý nápad. Že by plýtval penězi, přitom šéf krajské dopravy odmítl. „Diskutovalo se o tom, kolik peněz to stálo, a pan jednatel tvrdil, že nic, že byl osloven a že to bylo poskytnuté zdarma,“ řekl Joch.

Následně ale úředníci z odboru vnitřní kontroly zjistili, že reklama byla objednaná, zálohově fakturovaná a vyúčtovaná jako propagace v rádiu.

Následovalo hlasování o odvolání, pro které zvedli ruce všichni krajští radní. „Důvod odvolání nebyl, že pan jednatel dal reklamu do Playboye. To je diskutabilní, zvláštní, věc názoru, jestli opravdu oslovila toho, koho oslovit měla. Šlo primárně o to, že pan jednatel, když byl poprvé dotazován, neříkal radním pravdu. Ztráta důvěry,“ uvedl Joch.

Hledání náhrady

Nové vedení Jikordu kraj teprve hledá. „Některé tipy máme, s těmi lidmi se teď jedná. Když to nevyjde, tak to budeme řešit dočasným pověřením ideálně zevnitř organizace. Je potřeba, aby koordinaci dopravy někdo zajišťoval,“ přiblížil radní pro dopravu Jiří Švec (STAN).

Aleš řídil Jikord necelé dva roky, před ním společnost vedl Jiří Borovka. Za jeho vedení kraj zadal nové dlouhodobé smlouvy na zajištění železniční dopravy, které získaly České dráhy. V současnosti se v jižních Čechách soutěží autobusové linky.