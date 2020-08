V brněnské Zbrojovce se usídlila první firma. Další výstavbě brání územní plán

Historie brněnské Zbrojovky sahá až do dob první republiky. V areálu se v průběhu let vystřídalo množství průmyslových výrobců, vznikaly tam automobily, jízdní kola, traktory, ale také zbraně. K úpadku Zbrojovky došlo v 90. letech. „Celé období socialismu se tady vyráběly zbraně, vyvážely se do celého světa. Potom areál dlouhou dobu chátral,“ řekl Martin Koplík z Turistického informačního centra v Brně.

Projekt Nové Zbrojovky odstartoval v roce 2016, první prostory otevřel po čtyřech letech prací. První dokončenou budovou je ZET office, která má od čtvrtka prvního nájemce, kterým je firma Axians.