Oprýskané tovární zdi se odráží ve vyleštěném ledu. Ve Zbrojovce vznikly curlingové dráhy

V minulosti se pod klenbami bývalé továrny vyráběly motory do traktorů. Teď v industriálních kulisách metají kameny curleři. Tým Valících se šutráků už nemusí na tréninky do Prahy nebo Bratislavy, kondice budovy Zbrojovky nebrání ani v pořádání závodů.

„Je nevytopitelná, takže pro běžný pronájem není vhodná, přes zimu tam nemůžou pracovat dělníci ani nikdo jiný. Naopak pro nás, kteří potřebujeme chlad, je velmi vhodná,“ přiblížil předseda Curlingu Brno Lukáš Merta.

Zvenku jedna z rozpadlých hal, kde se kdysi vyráběly motory do traktorů. Vevnitř se začíná metat před curlingovými kameny. V Nové Zbrojovce se v sobotu otevře teprve druhá hala svého druhu v ČR. Kromě 40 aktivních curlerů poslouží veřejnosti, už si jde rezervovat čas! pic.twitter.com/94hInNWttP — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) October 17, 2019

Led se ve třech drahách udrží i při patnácti stupních, sezóna tak může trvat až do dubna. V jednu chvíli se do arény vejde až 24 hráčů, výbavu včetně kamenů a košťat dostanou na místě. „V Brně je v tuto chvíli registrovaných asi 60 curlerů, myslím, že kolem 40 jich aktivně hraje soutěže,“ popsal Merta.

Tovární budova jako jedna z mála zůstane stát

Budova z 50. let z venku působí oprýskaným dojmem. Na rozdíl od těch sousedních nepůjde k zemi, majitel areálu ji chce zrekonstruovat. „Měla by být jednou ze čtyř takových signifikantních budov, které by měly dotvořit genius loci toho místa a zachovat původní podobu Zbrojovky,“ uvedl projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.