Sportoviště po Olympijském festivalu chce Brno dále využívat. Ne u všech se to daří

Zbylé dvě curlingové dráhy a zbytek té rychlobruslařské jsou zatím schované v kontejnerech nedaleko kluziště za Lužánkami. Kdy a kde si na nich budou moci lidé zasportovat, ale zatím jasné není. Původně se přitom mluvilo o návratu na výstaviště.

„O tom teď jednáme, protože to opravdu není úplně uzavřené. To je samozřejmě záležitostí organizace a dohody s vedením brněnského výstaviště,“ řekl 23. února 2018 tehdejší primátor Brna Petr Vokřál (ANO). Z dohody ale nakonec sešlo a zimu tak sportoviště na výstavišti neoživí.

„Pro nás by to samozřejmě byla atrakce pro návštěvníky, ať už třeba s vánočními trhy, nebo s veletrhy cestovního ruchu. Na druhou stranu by to znamenalo určité komplikace, musel by se provést technický průzkum pavilonu Z,“ vysvětlil mluvčí Veletrhů Brno Jiří Smetana.

Jedna aktuální fotka z @BVVBrno a dvě z letošního ledna, kdy jsem točil přípravy Olympijského festivalu. Některá sportoviště se sem původně měla vrátit, ale z úvah sešlo. A ztroskotaly i jiné lokality. Co s curlingem a rychlobruslařskou dráhou za 20 mil. teď @brnomycity neví. pic.twitter.com/l6GVnGuN9v — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) November 27, 2018

A postupně padly i další lokality, třeba v blízkosti lužáneckého kluziště. Město prý přesto intenzivně jedná dál. „Existují už některé případové studie, ale na finální rozhodnutí ještě nedošlo,“ uvedla Radimská.

Letos v zimě už k němu také pravděpodobně nedojde. Schované ledové technologie tak minimálně do příští sezony ještě zůstanou u ledu.