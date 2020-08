Nejstarší budova v Baťově areálu se proměnila v obchodní dům

V budově číslo 13 se už nejspíše nikdy boty vyrábět nebudou. Bezmála sto let stará stavba zahájila totiž novou etapu svého života. Přesto novému obchodnímu centru z dob rozkvětu Baťova areálu něco zůstalo. Například čtvercové nosné sloupy nebo okna v industriální kavárně.

„Klenuté oblouky jsou architektonicky nejcennější,“ vysvětlil majitel a zároveň investor do rekonstrukce Josef Janíček. Budovu vlastní Firma PMT Real. Právě ona při opravách, se kterými památkáři souhlasili, musela dodržet velikost, barvu a členění oken i dveří.

Společnost stavbu zakoupila už v roce 2005. Chtěla ji rekonstruovat co nejdříve, ale nejprve musel proběhnout nezbytný statický průzkum, protože původní dokumentace z baťovské éry se nenašla a dokumenty o rekonstrukci z roku 1956 také chyběly. Následně se pak musela budova zevnitř staticky zpevnit svázáním ocelovou konstrukcí.

Opravený dům zase o něco zvětšil novodobé centrum Zlína. Baťovi tam postavili přes 120 budov na výrobu bot. Nyní je opravena přibližně třetina z nich. Průmysl tak vystřídaly úřady, služby i zábava.

Rozvoj areálu brzdí spory o pozemky

Jenže Baťův areál má i svou odvrácenou tvář. Například ploty, které na pozemcích stojí, nejsou vždy součástí stavby. Někdy jsou výrazem boje. Areál totiž kvůli své rozlehlosti přináší spory, například o vlastnictví pozemku.

Právě hádky o pozemky jsou hlavní brzdou ještě většího rozmachu areálu, ačkoliv magistrát má plány na rekonstrukce silnic nebo chodníků nachystané už několik let. „Je to problém. Každý kousek má jiného majitele. Dokázali bychom to naregulovat, ale každý chce něco jiného,“ potvrdila spory hlavní architektka zlínského magistrátu Dagmar Nová. Proměna areálu tak potrvá alespoň ještě desetiletí.