Pražské muzeum vystavuje trolejbus, který jezdil v USA. Z Daytonu ho získal dopravní časopis

Trolejbus, který se stal dočasným exponátem střešovického muzea, má za sebou komplikovanou cestu z Ameriky do Evropy, kterou ztížila především opatření související s nemocí covid-19. Například baltimorský přístav odmítl transport, kterým trolejbus přijel, a časopis, kterému daytonský dopravní podnik vozidlo daroval, tak musel hledat jiné místo, kde by se náklad nalodil. Převoz trolejbusu financoval časopis z veřejné sbírky, v níž vybral 700 tisíc korun.

„Nápad vznikl tak, že jsem v šesti letech dostal fotku trolejbusu Škoda 14TrE v Americe. Jako milovník trolejbusů jsem si říkal, že bych se tam rád podíval a svezl se. Což se mi povedlo. Pak jsem si říkal, že bude určitě víc lidí, kteří by se tím chtěli povozit, ale nemají to štěstí, tak jsem zkusil oslovit dopravní podnik v Daytonu, za jakých podmínek by bylo možné jej sem dostat. A oni nám jej darovali,“ řekl šéfredaktor Československého dopraváku Libor Hinčica.