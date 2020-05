Na starou věž v Sázavském klášteře se vrátil kříž i makovice. Jsou v ní pozdravy budoucím generacím

Opravy svatoprokopského kostela v Sázavě potrvají ještě do konce roku, příští jaro by se měl otevřít veřejnosti. Nyní má opravenou makovici a pozlacený kříž. Do makovice uložil farář Cigánek obsáhlou zprávu o nynější rekonstrukci, dobový tisk, peníze i osobní vzkaz budoucím generacím.

Rekonstrukce kláštera přijde téměř na 120 milionů korun, většinu pokryje evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Její součástí je oprava kostela včetně oltáře, kazatelny či varhan, ale také krypty svatého Prokopa a fary. Zaměřuje se také na torzo gotického trojlodí.