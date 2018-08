Napřed na počítači, pak po svých. Mapa ukazuje místa ze hry Kingdom Come

Středověká podoba obce je od té dnešní velmi odlišná. Na kopci od osmnáctého století stojí kostel sv. Jana Nepomuckého místo někdejšího hradu, v němž se ve skutečnosti i ve hře podařilo ukrýt části vesničanů před nájezdem žoldnéřů placených Zikmundem Lucemburským.

„Brožurky byly distribuovány do Posázaví, jsou k dispozici také elektronicky anebo v turistické centrále cestovního ruchu v Praze,“ doplnila mluvčí centrály Lucie Vurbsová, kde fanoušci Kingdom Come mohou mapu získat. K dostání je v češtině a v angličtině.

Kingdom Come se bude vyučovat na univerzitě

Oblíbená hra neproniká jen do turistiky, ale zajímá také historiky. Masarykova univerzita se ji chystá v příštím semestru zařadit do výuky. „Nejde nám ani tak o doplnění výkladu pomocí hry, chceme spíš ukázat, jakým způsobem lze s prameny pracovat,“ upřesnil Stanislav Bárta z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví. Kingdom Come totiž ve spolupráci s historiky vznikla.