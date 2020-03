Jízda na velocipedu a „tatíčkova“ kuchyně. Česko si připomíná narození prezidenta Masaryka

Organizátoři projektu Masaryk 170 chtějí svou historickou manifestační jízdou z Frýdku–Místku do Lán navázat na tradici započatou v roce 1935. Tehdy trojice cyklistů z SK Ostravice přivezla prezidentovi Masarykovi k jeho narozeninám vlajku na mosazné žerdi.

Nynější cyklisté přivezou k hrobu pana prezidenta mosaznou plaketu. Tu by pak měli předat do Muzea TGM v Lánech. Při jejich cestě je bude následovat automobilový doprovod, který poveze vlajku České republiky a prapor Frýdku–Místku. Chybět nebudou ani velocipedy.

„Po pietním a vzpomínkovém aktu v pátek nás na historických kolech vyprovodí na cestu členové Klubu českých velocipedistů v Hrabové. Pojedou s námi cirka patnáct kilometrů. U vzpomínkového aktu budou i členové ,OLD BIKERS‘ Frýdek-Místek,“ sdělil manažer projektu Marek Šimoňák. Do Lán by měli přijet v sobotu v odpoledních hodinách.