Odkládaná rekonstrukce Karlštejna začala. Prohlídky ale budou pokračovat

Loni byl Karlštejn pátou nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu, ovšem z pětice nejnavštěvovanějších památek je rozhodně nejmenší. Během roku hrad navštívilo 212 410 lidí. Na to při zahájení rekonstrukce poukázali ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a ředitelka památkového ústavu Naďa Goryczková. Podle ní byla památka v uplynulých letech „vytěžována“ a nyní nastal čas hradu vrátit to, co dává návštěvníkům.

Karlštejn totiž trpí skrytými neduhy i vysokým návštěvnickým provozem. Zejména přízemní, suterénní a sklepní prostory císařského paláce chátrají, opravu potřebuje i arkádový přístavek či skalní sklep. Proměnou projde purkrabství, v jehož východní části vznikne nové návštěvnické centrum, turisté tak již nebudou muset čekat na začátek prohlídky pod širým nebem. Rekonstrukce čeká také užitkovou zahradu na jižním parkánu a inženýrské sítě.