Z Lovosic vyplul tanker pro Nizozemce, na dostatek vody v Labi čekal čtvrt roku

Na Labi naopak bylo potřeba mít trupy co nejlehčí. V případě toho, který vyplul ve čtvrtek, to ale nakonec přehnali. Velká nákladní loď měla z Lovosic do Německa vyplout již ve středu, ale vyšlo najevo, že v lodi bylo málo balastu. Měla proto příliš malý ponor, což se na mělkém Labi sice může zdát výhodou, ale ve skutečnosti by se trup doprovázený na své transevropské cestě dvěma remorkéry nevešel pod některé ústecké a děčínské mosty.

Ve čtvrtek ráno bylo již vše v pořádku. I tak byla nutná precizní práce posádky, aby se plavidlo bez nesnází dostalo pod všemi mosty a řádně vplulo do ústeckých zdymadel. Cesta z Lovosic na hranice do Hřenska nakonec trvala pět hodin.

Jestliže druhý z 86metrových tankerů čekal na vyplutí čtvrt roku, jeho sesterská loď byla na vodě již osm měsíců, když konečně přišel její okamžik. Nejenže by trup sám neproplul po mělkém Labi, již v létě zakotvil v Drážďanech remorkér, který ho měl z Čech odtlačit, a kvůli nízké hladině nemohl dále.