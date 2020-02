Policie prověřuje video, na kterém tři ženy převádějí skupinu dětí přes železniční přejezd

Na středeční incident upozornil starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Kamera, která nebezpečné přecházení zachytila, je umístěná přímo na budově obecního úřadu.

Za mě takhle. A je mi úplně jedno, že jeden vlak projel a druhý stojí ve stanici, nebo na co se budou vymlouvat během podání vysvětlení. Tohle jsme prostě natočili na tom přejezdu. Tečka. https://t.co/zUmcefP1Ty — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 5, 2020

Video ukazuje, jak ženy s dětmi vstupují do kolejiště v momentě, kdy veškerá signalizace dává jasně najevo, že tak činit nesmí. Starosta současně vyloučil, že by se jednalo o učitelky z tamní školy nebo školky.

„To bylo první, co jsem zjišťoval. Kdyby to byly naše děti, tak se ten záběr samozřejmě nikdy nikam nedostal. To bych teď místo rozhovoru rozdával výpovědi ve škole,“ uvedl Novotný.

Záležitostí se zabývá policie

Praha: Policisté se zabývají videem, které se objevilo na sociálních sítích, a jsou na něm vidět tři ženy, jak převádí skupinu dětí přes železniční přejezd i když jsou spuštěné závory a svítí výstražná červená světla. Věc je prověřována pro podezření z TČ obecné ohrožení. — Policie ČR (@PolicieCZ) February 6, 2020

Událost už prověřují pražští policisté pro podezření z obecného ohrožení. „Kriminalisté samozřejmě zjišťují totožnost dospělých osob na videu a také, odkud skupina byla,“ uvedl jejich mluvčí Jan Rybanský s tím, že mimo jiné spolupracují i s pracovníky Správy železnic.

V případě odsouzení za obecné ohrožení hrozí ženám, které děti přes koleje převáděly, až dva roky vězení nebo zákaz činnosti.