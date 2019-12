Potřetí zrušený rozsudek. Vrchní soud se postavil za obžalovaného z přepadení rodiny v Jedovnicích

„Napadený rozsudek trpí stejnými vadami jako ten předchozí,“ uvedl předseda senátu Ivo Lajda. Podotkl, že krajský soud neodstranil pochybnosti, na které upozornil již dříve vrchní soud. Poukázal na to, že vina obžalovaného je dovozována z jedné stopy DNA na kusu lepicí pásky, kterou ze svého těla sundal poškozený.

Soud se však nezabýval otázkou možnosti přenosu DNA. Konstatoval pouze, že jiný přenos nebyl možný. Krajský soud podle vrchního neupřesnil i další nejasnosti jako to, zda pásky byly odmotány z jednoho nebo více kotoučů. Soud se také vyhnul zjištění, že páska, kterou si poškozený sundal, byla zajištěna na zábradlí domu.

„Za této situace, kdy je obžalovaný usvědčován jen jednou stopou DNA, je velmi složité uzavřít, že je jedním z těchto pachatelů,“ dodal soudce Lajda.

Případ budou muset zhodnotit jiní soudci

Vzhledem k předchozím rozhodnutí brněnského krajského soudu nezbylo vrchnímu soudu podle předsedy senátu nic jiného než nařídit projednání případu v jiném složení soudců. Budou muset zopakovat provedené důkazy a dospět k závěru, zda tyto důkazy umožňují jediný závěr a zda obžalovaný byl jedním z pachatelů, či nikoliv.

Dvojice pachatelů rodinu přepadla 19. ledna 2012. Koudelka podle obžaloby s neznámým komplicem vnikl do domu poté, co jim žena otevřela na zaklepání. Poškozenou srazili k zemi a odvlekli ji i jejího malého syna do koupelny. Tam ženu spoutali a jí i dítěti přelepili ústa páskou.