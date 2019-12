Podpora rodin onkologicky nemocných dětí i sázení stromů. Brňané vybrali, kde se uplatní participativní rozpočet

Onkologické onemocnění dítěte je velký zásah do chodu rodiny a nápor na psychiku všech jejích členů. Prostřední dceři Ireny Vlahovičové před třemi lety diagnostikovali leukémii. Léčila se v Dětské nemocnici v Brně. „Žijete jenom tím, aby dítě přežilo. Navštívila nás sociální pracovnice, která posbírala maminky brečící nad postelemi, odvedla nás do tělocvičny a řekla, že si zacvičíme jógu,“ popsala Irena Vlahovičová. Moc jí to prý tenkrát pomohlo.

Stejnou pomoc by chtěla nabídnout ve větší míře všem rodičům onkologicky nemocných dětí, proto navrhla jeden z projektů participativního rozpočtu a uspěla. Ze dvou milionů rozpočtu na rok se mohou platit různé kroužky, cvičení, rehabilitace nebo podpůrné služby.

„Možnost jakéhokoli vynoření z toho, co se děje v nemocnici, je pro pacienty i jejich blízké velmi vítaná. Nemocnice bohužel na takové aktivity nemá peníze. Řekl bych: Jen houšť a větší kapky,“ řekl přednosta Kliniky dětské onkologie Jaroslav Štěrba.