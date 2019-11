Rozhlédnout se do dáli. Brno postaví rozhlednu na Holedné, řekli si o ni občané

Původně měla být rozhledna dřevěná a měřit jen 20 metrů. „Zjistili jsme ale, že by to bylo na úrovni výšky vegetace, která by to za pár let přerostla. To jsme nechtěli, proto jsme se rozhodli to zafinancovat, aby rozhledna vydržela desítky let. Bude tedy kovová s výškou 35 metrů,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

V prvním ročníku projektu, ve kterém mohou lidé podávat návrhy na zlepšení života ve městě, mohly být náklady na projekt nejvýše dva miliony korun. Z nich se tak zaplatila jen dokumentace. Radní zastupitelstvu ale doporučili poskytnout firmě Lesy města Brna, která bude mít stavbu na starosti, osm milionů korun.