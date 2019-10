Brno potřetí rozděluje peníze z participativního rozpočtu. Lidé nejčastěji chtějí cyklostezky a hřiště

Pětatřicet milionů korun letos rozdělí Brno mezi nejúspěšnější projekty participativního rozpočtu. Lidé návrhy na to, co by chtěli ve svém okolí nechat vybudovat, posílali už potřetí, vlastní hlasování začne v pátek. Nejčastěji Brňané navrhují vybudovat nové cyklostezky, cesty, chodníky, hřiště nebo sportoviště.