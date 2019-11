Majitelé lesů stále častěji usilují o jejich certifikaci. O „ekologické“ dřevo je větší zájem a je dražší

Souboj dvou certifikátů

V České republice jsou dva systémy certifikace. Zhruba sedmdesát procent lesů má certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Ten umožňuje větší kácení lesů na jednom místě, nemá tak přísné požadavky na druhové složení při obnově lesů a je levnější. Tento systém certifikace využívají například Lesy České republiky.

Ekologické organizace a Hospodářská komora by chtěli, aby všechny lesy přešly pod přísnější certifikaci FSC. Například Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR nebo Agrární komora ČR jsou proti. PEFC je běžnější ve Finsku, Francii, Itálii, Německu, Norsku, Rakousku, Španělsku nebo na Slovensku. FSC převládá v Rusku a Švédsku.