Babiše Malešice nenadchly, pro vládní čtvrť stále preferuje Letňany

Areál o rozloze 19 hektarů v Malešicích pošta pravděpodobně opustí, aktuálně jedná s Českými drahami o využití drážních pozemků poblíž Kolína, uvedl Babiš. Premiéra po prohlídce místa zklamalo, že na většině areálu jsou budovy. „Čekal jsem pozemek, ale je to obrovská zástavba, tři obrovské komplexy nemovitostí,“ řekl novinářům.

Za výhodu malešického pozemku označil fakt, že leží nedaleko metra Depo Hostivař. „Logisticky je ten areál přístupný, je to ale průmyslová zóna, beru to tak, že je to jedna z možností, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových musí vyhodnotit,“ řekl. Dodal, že má i další varianty, upřesnit je ale nechtěl.