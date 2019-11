Tramvajová trať i odpadové centrum odloženy. Olomoucké radnici chybí peníze

Město počítalo s tím, že bude investovat do prodloužení trati, odpadového centra, opravy tramvajových kolejí v ulici 8. května a zlepšení průjezdu Foerstrovou ulicí. Tyto čtyři projekty by si vyžádaly zhruba 900 milionů korun s tím, že na polovinu by město dostalo dotaci a druhou by si půjčilo.

Radnice v září informovala o tom, že na příští rok má v plánu čtyři velké projekty. Kromě prodloužení tramvajové trati se mluvilo i o novém odpadovém centru. To mělo nahradit starý sběrný dvůr a třídicí linku, která už nemá dostatečný výkon a hrozí její kolaps.

Na mapě je vyznačena tramvajová trať na Nové Sady. Modrý úsek byl zprovozněn v roce 2013, červená část se měla začít stavět v roce 2020. O poslední zelené části do Slavnonína se ještě nerozhodlo.

Prodloužení tramvajové trati do centra sídliště Nové Sady je přitom velmi důležitou investicí. Tramvajová trať zatím končí v Trnkově ulici na okraji sídliště a smysl bude mít až poté, co přivede tramvaje až na Zikovu a Schweitzerovu ulici.

„Původně plánovaný úvěr v celkovém objemu až 450 milionů korun bude nutné použít pro akce, které mají větší důležitost pro chod města,“ řekl primátorův náměstek Otakar Bačák (spOLečně). V návrhu tak zůstává jenom oprava tramvajové trati v centru Olomouce a úpravy na Foersterově ulici.

Záleží na nabídkách stavebních firem

Stavba druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady má stát asi půl miliardy. Bačák upozornil, že radnice by v listopadu měla znát cenové nabídky firem, které se o stavbu ucházejí, poté je město důkladně posoudí.

Pokud by kalkulace pro město vycházela finančně příznivě, je možné stavbu tramvajové trati do rozpočtu na příští rok ještě dodatečně zařadit. Odpadové centrum by se na řadu mohlo dostat o jeden až tři roky později. Město navíc nepřijde o možnost získat na tento projekt dotaci.

Olomouc dluží skoro dvě miliardy

Přijetí dalšího úvěru na investice v srpnu doporučil finanční výbor zastupitelstva. Podmínkou ale je, že mezi lety 2018 a 2022 se zadlužení města sníží minimálně o sto milionů. Pokud si město úvěr na spolufinancování investic vezme, tak podle opozičního zastupitele Viktora Ticháka (Piráti a Starostové) v příštích letech výrazně vzrostou splátky půjček.

Olomouc loni na splátkách zaplatila 98 milionů korun a letos 134 milionů. V roce 2023 by už obnášely 175 milionů korun. To by mohlo podle Ticháka výrazně omezit investiční možnosti města při současném zvýšení zadlužení.

Olomouc si v předchozích letech půjčovala peníze hlavně na velké investice do městské infrastruktury. Na konci loňského roku dlužila 1,865 miliardy korun.