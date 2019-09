Olomouc schválila čtyři projekty za 900 milionů. Polovinu si však bude muset půjčit

Čtyři velké investice si vyžádají celkem 904 milionů korun, z toho dotace pokryjí asi 464 milionů. Úvěr by sloužil na dofinancování té části projektů, kterou musí zaplatit město. Na předfinancování dotací by město čerpalo další až půlmiliardový úvěr, který by zaplatilo hned poté, co dotace obdrží.

Vybrané investice patří mezi připravené projekty, u kterých se chýlí ke konci dotační období. Podle primátorova náměstka Martina Majora (ODS) město nemá šanci odpadové centrum a tramvajovou trať financovat z vlastního rozpočtu. „Je to poslední šance pro tyto projekty a budeme rádi, když je stihneme,“ dodal.

Opozice další půjčku kritizuje a tvrdí, že v takovém případě vzrostou splátky za úvěry o desítky milionů korun, což údajně může ovlivnit další investice ve městě. Primátor Mirek Žbánek (ANO) ale argumentuje tím, že v budoucnu by mohly být připravené projekty mnohem dražší, než dnes.