Olomouc chce příští rok snížit svůj dluh. Investice půjdou do dopravy, bezpečnosti občanů i školství

Zadlužení by se do konce příštího roku mělo snížit o 137 milionů na 1,726 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který ve čtvrtek předložilo vedení magistrátu. Rozpočet bude 14. prosince schvalovat zastupitelstvo.

Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) předcházela návrhu rozpočtu náročná jednání, rozpočet byl i kvůli termínu voleb rozpracován z velké části již předchozí koalicí. Ekonomická náměstkyně Eva Kolářová (ANO) dodala, že se město muselo ve výdajové kategorii poprat se zákonným navýšením mezd, které se dostaly na částku 517 milionů korun, což je o 14,8 milionu více.

Celkové provozní výdaje radnice činí 2,085 miliardy korun. Nejproblematičtější byly podle Kolářové investice, a to kvůli splátkám úvěrů, které stouply o 40 milionů korun ročně. „Nepodařilo se proto pro oblast investic vyhradit peníze, které bychom si představovali,“ uvedla náměstkyně.