Zemědělci hnojí čistírenskými kaly. Na zápach si stěžují i lidé z centra Olomouce

Použití kalů ke hnojení je povoleno, zemědělci však musí dodržovat vyhlášku ministerstva životního prostředí a zákon o odpadech. Důležité je, aby kaly neobsahovaly látky, které mohou znečistit vodu a poškodit úrodnou půdu. Jde o různé chemikálie nebo těžké kovy, které se běžně do odpadů dostávají.

Zemědělci z Olomoucka tvrdí, že všechna pravidla dodržují. Kaly mají navíc podle nich pro půdu velký přínos. „Většina zemědělců se snaží z půdy vyčerpat maximum. Odvezou slámu, odvezou obilí a hnojí se to průmyslovými hnojivy. Potom vzniká eroze půdy, to pak splavuje ornici, když zaprší. Ty čistírenské kaly nám to nahrazují,“ řekl předseda Zemědělského družstva Slavonín Zdeněk Knaus.

Co se zápachem? Zřejmě nic

Stížnosti lidí řeší i odbor životního prostředí olomouckého magistrátu. Město je vlastníkem pozemků, na kterých zemědělci kaly dočasně skladují, a zvažuje, že už jim smlouvu neprodlouží. Zápach z hnojení ale neovlivní.