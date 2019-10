S olovem v půdě by si mohla poradit speciální látka

Praha – Vědci z České zemědělské univerzity testují speciální látku, která by k sobě vázala olovo v zamořené lokalitě. Zabránili by tak tomu, aby se ze země dostávaly takové těžké kovy také do spodních vod a znečišťovaly je.