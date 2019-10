Strážníci v Ostravě měří kvalitu ovzduší. Vědci chtějí znát i vliv znečištění na zdraví člověka

„Měření probíhalo v březnu a v dubnu letošního roku na 200 místech v devíti krajských městech. Probíhalo za pomoci pasivních vzorkovačů, které se potom k analýze posílaly do švýcarské laboratoře,“ řekl předseda Centra pro životní prostředí a zdraví Miroslav Šuta.

Nepříznivé účinky NO 2 zkoumají vědci ve španělské Barceloně už zhruba deset let. Podle Šráma nepříznivě ovlivňuje dýchací systém i imunitu člověka. Momentálně se zkoumá také to, jaký je vliv NO 2 na nervový systém.