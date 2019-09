Nová lávka v pražské Troji přijde na 130 milionů. Stavět se začne v říjnu

„Staveniště oficiálně předáme 2. října a zahájíme budování zázemí. Místo se oplotí, označí cedulemi a zhotovitel přiveze buňky pro pracovníky. Čtrnáctého října se zahájí práce na samotné stavbě. Začne se na pilířích a jejich hlubinném založení,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Stavba neovlivní provoz přívozu.

Nová lávka bude čtyři metry široká, bude sloužit pěším i cyklistům a v případě potřeby po ní přejede i sanitka. Jejím základem bude ocelově vyztužená konstrukce, jež by měla vydržet sto let a neměla by zevnitř korodovat.