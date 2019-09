Praha bude mít muzeum totalit. Pod Stalinem asi nebude, městská část ho tam nechce

Muzeum paměti 20. století by mělo připomenout oběti a důsledky totalitních režimů i jejich odpůrce. Novou generaci má přimět k pochopení, jak totalitárního vládnutí funguje a co k vede k nástupu takových režimů.

„Všichni zastupitelé vnímají potřebu, aby tady vznikla instituce, která bude připomínat totalitní režimy uplynulého století. Odcházejí pamětníci a je velmi důležité zachovat paměť, co totalita znamenala, co k ní vedlo a připomínat si to, protože kdo zapomíná na svou historii, je odsouzen ji opakovat,“ řekla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN/Spojené síly). Podle ní je „i dluh státu, že takové muzeum nemáme“.

Na tom, že by takové muzeum v Praze mělo být, panovala v pražském zastupitelstvu, které muselo potvrdit postoj městské rady, jednomyslná shoda. Ta se ale hned rozplynula, když přišlo na otázku, kde by měla taková instituce sídlit.

Část politiků by chtěla muzeum nastěhovat do podstavce bývalého Stalinova pomníku na Letnou. „Vzhledem k tomu, o jakém ústavu se bavíme, tak je místo velmi důležité. Mělo by mít symboliku, aby mladá generace věděla, co jí chceme říct a přenést,“ argumentovala zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Podobný postoj má i Hana Kordová Marvanová. „Jsou historici i architekti, kteří to prosazují,“ poznamanela.

Jenomže v městské koalici nemá taková myšlenka úplnou podporu. Podle lídra koaliční Prahy sobě a starosty Prahy 7 Jana Čižinského není letenský park uzpůsoben na provoz muzea totalit na „stalinu“. Místostarostka Prahy 7 a městská zastupitelka Lenka Burgerová (Praha sobě) upozornila, že by byly úpravy finančně i časově náročné a na území je stavební uzávěra.

„Územní studie by trvala dva roky, jak dlouho sanace, to je otázka. Muselo by se to překolaudovat a uvést do souladu se současnými normami,“ uvedla. Radní Jan Chabr (TOP 09/Spojené síly) upřesnil, že by úpravy zabraly až osm let. „Jakákoliv rychlá sanace není možná,“ řekl.

Podle lídra Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila (TOP 09) tolik času na úpravy není vzhledem k tomu, že koalice chce, aby muzeum vzniklo do konce volebního období, tedy během příštích tří let.

Město proto uvažuje o jiných místech. Jedním z nich je vila v Dělostřelecké ulici, kde bylo shromažďovací místo gestapa a sídlila tam sovětská kontrarozvědka Směrš. Vila však patří státu, což je zásadní překážka. „Chceme, aby to byl objekt ve vlastnictví Prahy, o tom Praha může rozhodovat, nechceme teď rozhodovat, které místo to bude,“ uvedla Kordová Marvanová.