Praha musí do pěti dnů uzavřít okolí metronomu. Podzemí bývalého Stalinova pomníku má špatnou statiku

Praha musí do pěti dnů uzavřít okolí metronomu na Letné, které je střechou podzemí bývalého Stalinova pomníku. Na rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 7 upozornil server Novinky.cz. Statika podzemí je totiž ve špatném stavu a hrozí jeho zřícení, ukázal posudek. Okolí metronomu se může znovu zpřístupnit veřejnosti po provizorním podepření, což by mělo být hotové do několika týdnů.