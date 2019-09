První let na svobodě skončil v drátech vysokého napětí. Sup ze zlínské zoo uhynul v Bulharsku

Samička supa mrchožravého, kterou v červenci odeslala zlínská zoo k vypuštění do volné přírody v Bulharsku, uhynula po nárazu do drátů elektrického vedení. Osudným se jí tak stal hned první let. Do bulharského pohoří Východní Rodopy nechala zoologická zahrada ve spolupráci s ochranářskou organizací Green Balkans vypustit už čtyři supy mrchožravé, spolu s nimi i supy bělohlavé a hnědé.