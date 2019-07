Obyvatele Sokolovska obtěžuje zápach. V horkých dnech se k nim dostává z nádrže dehtových kalů

Ve veřejnosti nepřístupné části těžařského areálu na Sokolovsku jsou tisíce tun těžkých dehtových kalů. Dříve zápachu bránila vrstva vody, teď ale kaly těží stroje a to by přes vodu nešlo. Proto ji dělníci přečerpali do areálu Sokolovské uhelné.

Zapáchající látky z nechráněného odpadu, který vznikl při přeměně uhlí na plyn, se proto v současnosti snáz uvolňují. „Při teplém počasí se dostanou poměrně vysoko do ovzduší a potom, když se vzduch ochladí, zase padají dolů,“ popsal hlavní inženýr zpracovatelského úseku Sokolovské uhelné Stanislav Kapr.

Když v horkém počasí fouká vítr k některému ze sousedních měst, je to pro místní nepříjemné, obtěžuje je totiž zápach. „Jde to do bytu a špatně se potom i dýchá,“ popsala jedna z obyvatelek nedalekého Chodova Miluše Havranová.

V roce 2013 si někteří lidé stěžovali i na štípání v očích a museli k lékaři. Hasiči tehdy nádrž s dehtovými kaly kropili vodou. Aby se nic podobného neopakovalo, musí odpad, který nikdo neuměl zlikvidovat, pryč. „Je to asi v tuto chvíli opravdu jediná cesta, kterou bohužel musíme v Chodově přečkat,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM).

Radnice z okolí průběžně během rekultivace dostávají informace od inspektorů životního prostředí i hygieniků. „Je obtěžující, že to zapáchá. Nicméně zdraví obyvatel Chodova v tuto chvíli ohroženo není,“ dodal Pizinger. Situace by se měla zlepšit na podzim, kdy se ochladí, a navíc v nádrži už většina odpadu nebude.