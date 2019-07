Moravskoslezský kraj povolil odchyt medvědů v případě, že opustí chráněné území a budou ohrožovat lidi

Pohyb medvědů v Beskydech sledují odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. Jedno ze zvířat, kterým je medvědí samice Ema, má od dubna monitorovací obojek. Šelmu se podařilo odchytit do nastražené klece u Lysé hory a na stejném místě ji ochránci přírody po nasazení obojku vypustili zpět do přírody.

Medvěd do Beskyd patří

Medvěd je přísně chráněné zvíře, úředníci z Moravskoslezského kraje ale vydali výjimku pro odchyt medvěda v případě, že by se přiblížil k lidským obydlím. „Medvěda je možné odchytit a umístit do chovatelského zařízení,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírova (ANO).

V krajním případě je možné medvěda i zabít, takový zásah ale zatím nebyl potřeba. Škody způsobili medvědi v Beskydech hlavně na jaře. Podle ochránců přírody by lidé neměli nechávat volně přístupné odpadky a včelstva, hospodářská zvířata by měli chránit elektrickými ohradníky. Podle odborníků medvěd do Beskyd patří, stejně jako vlk nebo rys.