Medvědice Ema urazila s obojkem už 130 kilometrů. Pohybuje se hlavně v lesích, aktuálně na Vsetínsku

Přes den odpočívá, lidem se vyhýbá

„Přes den medvědice odpočívala na méně přístupných místech s minimální lidskou aktivitou, převážně v mladých porostech a houštinách, v dostatečné vzdálenosti od obydlí a turistických tras,“ popsal Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, který se na monitorování medvěda podílí.

Chování medvěda se podle odborníků nijak neliší od obvyklých projevů divoce žijících medvědů. Medvědice sice poškodila čtyři stanoviště včelstev, ani jedno z nich však nebylo zabezpečeno. Odborníci v terénu podle získaných dat zpětně prověřují lokality, kde se medvěd pohyboval. Umožnilo jim to nejen zjistit jeho oblíbená místa odpočinku, ale také to, čím se medvěd živí.

Medvědice si pochutnala i na daňkovi

„Často jsme nalezli rozhrabané mraveniště, poobracené kameny a rozhrabané pařezy, kde medvědice hledala hmyz. Medvědice také v lese aktivně vyhledává schované zásoby bukvic od myšic. Také jsme nalezli několik poškozených mladých lip, u kterých byla stržená kůra. Tato aktivita souvisela s konzumací lýka plného mízy,“ vysvětluje koordinátor monitoringu z Hnutí DUHA Olomouc Michal Bojda. Podle něj medvědice žrala i daňka, ale nepodařilo se zjistit, zda zvíře ulovila nebo bylo uhynulé.

Pokud by se šelma dostala blízko k obcím, odborníci ji budou cíleně plašit. Zatím to ale nebylo potřeba. Podle ochránců by bylo vhodné, aby lidé nenechávali volně přístupné odpadky a chránili například elektrickými ohradníky včelstva a hospodářská zvířata. Stále apelují na to, aby lidé zvíře záměrně nevyhledávali.

Počet medvědů v Beskydech se v současnosti odhaduje na dva až pět. Odborníci z Mendelovy univerzity budou data o medvědici sbírat dva roky. Tak dlouho je totiž v plánu, že bude mít zvíře obojek.