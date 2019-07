Střílel na zaměstnavatele své přítelkyně. Soud ho potrestal dvanácti lety vězení

Soudce Aleš Vašků verzi s medvědem a pokusem o zastrašení označil za účelovou a dal za pravdu obžalobě, podle které byla střelba namířena do okna v pokoji s rozsvícenými světly. Podle soudce Havelka vystřelil až několik minut poté, co se snažil boucháním na dveře domu přimět muže, aby mu otevřel. „Pokud by chtěl vystřelit do vzduchu, mohl to udělat hned poté, co se nedobouchal,“ řekl.