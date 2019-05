V Dražůvkách na Hodonínsku se střílelo. Do domu, ve kterém se podezřelý zabarikádoval, musela vniknout zásahová jednotka

Policie zatím neví, kdo střílel. „Střelec by měl být zabarikádován v jednom z místních domů a my se s ním budeme snažit za pomoci vyjednavače navázat kontakt. Nebo případně provést násilný vstup do obydlí, abychom zjistili, co se tam vůbec děje,“ uvedl mluvčí policie Petr Zámečník.

Zásahová jednotka jede dovnitř. Podle mluvčího policistů už se jim podařilo vstoupit do domu. #Dražůvky #střelba pic.twitter.com/iLOhfgZz2L — Andrea Čandová (@Candova_CT) May 24, 2019

Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová uvedla, že na místo zamířila lékařská posádka, inspektor provozu a letecká záchranná služba. „V péči máme jednu osobu,“ dodala bez dalších podrobností.

V Dražuvkách na Hodonínsku se dnes dopoledne střílelo. Údajný střelec se zabarikádoval u sebe doma. Jedna osoba je zraněná. Na místě je policejní vyjednavač. Podle místních jde o problémového souseda. pic.twitter.com/1HH01CF2Tn — Andrea Čandová (@Candova_CT) May 24, 2019

„Právě se kvůli tomu akutně vracím z Ostravy, ze sněmu Svazu měst a obcí. Vím, že je tam policejní zákrok, průběžně mě informují. Ale nic v tuto chvíli neřeknu,“ řekla ČTK starostka obce Klára Čudrnáková.

Asi 140 metrů silnice v Dražůvkách je podle webu jednotného systému dopravních informací zhruba od deváté hodiny ranní kvůli této mimořádné události uzavřeno. Dražůvky leží asi osm kilometrů západně od Kyjova, mají téměř 300 obyvatel.