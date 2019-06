Vídeňská si bere dovolenou. Uzavírka vytížené silnice ochromí od úterý jih Prahy

Vídeňská ulice bude uzavřena jižně od křižovatky s ulicí K Zeleným domkům a severně od okružní křižovatky s Dobronickou, resp. ulicí K Libuši. Podle údajů Technické správy komunikací (TSK) tudy loni každý pracovní den projíždělo v průměru přes 14 500 vozidel. Řidič každého z nich si bude muset letos přes léto najít náhradní trasu.

„Rozdělili jsme celou stavbu na dvě etapy, a ačkoli nebude možné projet celým úsekem, během první etapy umožníme vjezd bez omezení alespoň do ulic K Ústavu a Jihočeská,“ upřesnila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Objížďky po okolních ulicích i po magistrále

Během uzavírky nechá správa komunikací srovnat vozovku a opatřit ji novým živičným povrchem, předláždit chodníky, opravit uliční vpusti, osvětlit přechody pro chodce a přeložit kabely a stožár veřejného osvětlení.

Objízdných tras vyhlásili silničáři více. Předpokládají, že místní doprava z Kunratic do centra Prahy se přenese především do souběžné Libušské ulice a někteří místní řidiči budou jezdit ulicí K Zeleným domkům. Těm, kdo Kunraticemi obvykle pouze projíždějí na cestě například z Jesenice do nitra Prahy, doporučila TSK jet po Kunratické spojce na Jižní město a odtud po magistrále a Jižní spojce nebo jiných ulicích.

„Očekáváme, že největší komplikace nastanou v první dny, a to především na příjezdu směrem do Prahy. Odpolední špička nebývá tak komplikovaná, protože doprava se rozloží do delšího časového úseku,“ uvedla Barbora Lišková.

Jinak pojede osm autobusových linek

Lišit se budou i objízdné trasy autobusů, které po Vídeňské obvykle jezdí. Městské linky 193 a 203, příměstské 335 a 337 a noční 901 pojedou ulicí K Zeleným domkům – přičemž bude přemístěna zastávka Zelené domky a zrušena zastávka U Tří svatých.

Další příměstské linky 332 a 339 a noční 956 pojedou Libušskou ulicí, nebudou proto zastavovat u IKEMu, naopak obslouží zastávku Tempo v Libušské.

Uzavírka Vídeňské začíná 4. června. Kdy skončí, není ještě zcela jasné. Podle TSK potrvá nejdéle do konce září, dopravní podnik ale chová naději, že bude moci autobusovou výluku odvolat již na konci prázdnin.