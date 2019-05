Stavební povolení pro městský okruh v Žabovřeské ulici v Brně platí. Silnice se rozšíří o dva pruhy

Silničáři dostali pro první etapu stavby čtyři stavební povolení, spolek Voda z Tetčic napadl pouze to pro hlavní trasu. Původně se mělo začít stavět v srpnu, nakonec se začalo až koncem loňského roku. Nyní se staví obslužná komunikace pro městskou dopravu, až přestane jezdit tramvaj z Pisárek do Komína. Staví se také lávka pro pěší a cyklisty, která nahradí dosavadní úrovňový přechod.

První etapa stavby, která začíná u křížení s Kníničskou a končí u Kamenomlýnského mostu, by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Už letos by se měla začít stavět druhá etapa od mostu do Pisárek a dokončení se předpokládá v roce 2022.

Dalšími úseky velkého městského okruhu, které se mají začít brzy stavět, jsou Tomkovo náměstí a Rokytova, které odvedou část dopravy ze Židenic.