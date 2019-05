Stavba brněnského velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici se odkládá. Spolek napadl stavební povolení

„Na základě dalších tří povolení by se teoreticky stavět mohlo, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to ale nechce, protože jde o povolení na hlavní trasu,“ řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala. Podle náměstka primátora Richarda Mrázka (ANO) je zjevné, že jde o účelové napadení stavby. „Možná to souvisí s tím, že jsou na podzim volby a někdo nechce, aby se začala velká a pro Brno velmi důležitá stavba,“ řekl Richard Mrázek.

Ředitelství silnic a dálnic chtělo začít stavět první etapu velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v srpnu, stavba čtyřpruhové silnice má trvat do roku 2023 a stát bude více než tři miliardy. „Nechceme začínat proto, že termíny vysoutěžené ve smlouvě jsou relativně napjaté a nevíme, kdy stavební povolení získáme. Když bude stačit vypořádat to, co je v napadení, zpozdíme se o měsíce. Pokud by spolek použil další řádné a mimořádné prostředky a odvolání, bude to ještě déle,“ vysvětlil David Fiala.

Původně se po otevření Královopolských tunelů v roce 2012 hovořilo o začátku stavby Žabovřeské v roce 2013, začátek se však trvale odsouval. Po dokončení stavby bude velký městský okruh v západní části města hotový.