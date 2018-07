Hladíkova, Žabovřeská, Dornych. Brno zaplavily dopravní uzavírky

Brno je přes léto uzavírkami zašpuntované. Špunt ale Brňané doopravdy říkají jen místu sjíždění pruhů v Žabovřeské ulici. Ucpané je věčně i bez silničářů. Ti tu ještě o prázdninách zahájí jednu z největších dopravních staveb za poslední léta.

„Na ulici Žabovřeská letos začneme pracovat na konci srpna, konkrétní datum samozřejmě oznámíme,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Prozatím řidičům přibydou dva pruhy. Postupně se začne razit i tunel ve skále. Bolavé místo Velkého městského okruhu se začne měnit v moderní městský tah.

Skutečně velké dopravní komplikace se na Žabovřeské čekají až příští rok. To se dělníci pustí do nedalekých dvou mostů. Jednoho tramvajového a jednoho silničního. Původně je měli opravovat už letos, ale zjistili, že by to do zimy nestihli. Tisíce obyvatel Bystrce, Kníníček a okolí budou místo muset objíždět přes okolní čtvrti.