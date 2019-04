Olomoucká radnice chce mírnit dopady bezdomovectví, uvažuje o nabídkách práce

Lidé bez domova by mohli pomoci s úklidem

Město také zvažuje, že by bezdomovce zapojilo do různých pracovních projektů. Na tomto postupu se zástupci Olomouce domlouvali s technickými službami. Lidé bez domova by mohli například pomáhat s úklidem v některých lokalitách. Organizaci práce by měla na starosti právě Charita, která své klienty dobře zná.

Radnice chce komunikovat i se živnostníky, protože důležitým řešením může být i ztížení přístupu podnapilých k alkoholu. Podle vedení města v tuto chvíli nemají opilí bezdomovci žádný větší problém sehnat v různých prodejnách levný alkohol.

Azylový dům nenahradí skutečné bydlení

V Olomouci fungují i azylové domy, ty jsou ale podle Ilji Hradeckého z Naděje jenom přechodnou pomocí. Ukončit bezdomovectví podle něj může jenom opravdové bydlení v bytě, jak to už teď funguje v Brně nebo Ostravě.