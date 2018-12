Výzkumníci po roce vyhodnotili projekt Rapid Re-housing. Většina rodin byla bez dluhů a prodloužila smlouvu na bydlení

Roční náklady projektu Rapid Re-housing činily 10 milionů korun, půl milionu dalo Brno, zbytek pokryly dotace z Evropské unie. Stěhování rodin probíhalo do června 2017. Letošní průzkum tak probíhal rok po nastěhování poslední rodiny.

Výsledky ukázaly, že z 50 rodin bylo 48 schopných smlouvu prodloužit, 78 procent přitom nemělo žádný dluh. U dalších se musela řešit menší forma finanční pomoci. Dvě rodiny pak skončily kvůli finančním problémům úplně.

Město podle výzkumného týmu z Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity ušetřilo především v ústavní péči o děti nebo v azylovém bydlení. Potřebné nebyly ani časté výjezdy sanitek nebo hospitalizace, jako kdyby rodiny bydlely v nouzových podmínkách.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že se u rodin snížilo riziko stěhování i riziko onemocnění matky jako pečující osoby, ale také riziko hospitalizace člena rodiny nebo využití sanitky, dále se snížilo riziko pobytu dítěte v náhradní rodinné péči. Naopak se zlepšil zdravotní stav matek.

Pokud by Brno v systému zabydlování rodin pokračovalo, může se město podle vedoucího výzkumníků Štěpána Ripky do deseti let dostat s bezdomovectvím rodin k nule. Na začátku projektu bylo v Brně v bytové nouzi přes 400 rodin.