V opavské nemocnici řádí rotaviry. Interna kvůli nim zakázala návštěvy

Podle vedení nemocnice v Opavě se pacienti nakazili rotavirem. Zákaz návštěv se ale týká jenom interního oddělení N1, ostatní oddělení interny fungují beze změny. „Nepříjemným průjmovým onemocněním se pacienti, dle předběžného epidemického šetření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, nakazili od některého z návštěvníků,“ řekl mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

Nemocnice informovala o tom, že uzavřením oddělení chce chránit zbylé pacienty a své zaměstnance, kteří v tuto chvíli nejeví žádné známky onemocnění. Krok by měl zabránit také přenosu nákazy na návštěvníky oddělení.

Šest pacientů je na dietě

Krevní rozbory prokázaly onemocnění u šesti pacientů, jejich stav je ale stabilizovaný. „Mají dietu a dohlížíme na to, aby měli dostatečný příjem tekutin. Zákaz návštěv platí až do odvolání,“ doplnil mluvčí.

Rotavirus se podle vedení nemocnice neléčí antibiotiky. To znamená, že imunitní systém člověka by si měl s onemocněním poradit zhruba do tří až pěti dnů. Důležité je pít dostatečné množství tekutin, aby nedošlo k poškození ledvin.