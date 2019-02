Nové linky i jízdní řády, jedna jízdenka na celou cestu. Zlínský kraj chystá dopravní revoluci

„Cestující se mohou například těšit na více autobusových i železničních spojů, rozšíření víkendového provozu na území celého kraje i na to, že na jednu cestu jim bude stačit zakoupit si jen jednu jízdenku bez ohledu na to, kolikrát budou přestupovat, a to i z vlaku na autobus nebo naopak,“ popsal náměstek hejtmana Pavel Botek (KDU-ČSL), zodpovědný za oblast dopravy.

Nový systém má být přehlednější a jednodušší. Změní se tarifní zóny i číslování linek, každá bude mít nově trojmístné číslo. „To umožní cestujícím snadno a rychle určit, kam je daná linka doveze, aniž by museli znát přesné trasování každého konkrétního spoje. Jízdní řády budou postaveny na intervalové dopravě v pravidelně se opakujících, snadno zapamatovatelných časech odjezdů. Ty budou voleny tak, aby bylo zajištěno maximum možných přípojů mezi linkami i druhy dopravy,“ uvedl kraj.