Velké finále pro Vltavskou. TSK testuje problematický most i jeho sousedy, řidiče ještě čeká spleť uzavírek

V pondělí by se naopak mělo vše vrátit do původních kolejí. Tramvaje budou jezdit tak, jak jezdily do loňského října, linka 14 bude opět jezdit obousměrně přes Hlávkův most.

„Rozhodli jsme se sloučit všechny tyto práce do jednoho víkendu, abychom daný úsek nemuseli uzavírat dvakrát. Bude to kapacitně i logisticky náročné, ale pro Pražany i projíždějící to bude příjemnější,“ míní náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (za Prahu sobě).

Co dál? Město musí rozhodnout o budoucnosti celé Vltavské

Mluvčí TSK Barbora Lišková řekla již dříve, že nosníky by měly zajistit, že most X022 „přežije několik let – až deset“. Potom ale zřejmě půjde k zemi. Město se zatím musí rozhodnout, co s celým prostorem Vltavské udělá dál. V úvahu připadá prostá stavba nového přemostění, hovoří se ale také o alternativě: naprosté přestavbě prostoru u stanice metra Vltavská.

Mimoúrovňová křižovatka, která mu dominuje, zde ostatně nebyla odjakživa. Až do druhé poloviny 70. let byla na holešovickém předmostí Hlávkova mostu klasická úrovňová křižovatka a k takovému uspořádání by se mohla Praha vrátit. Pak by nový most již nebyl potřeba.