Most na Vltavské dostane nové podpěry. Udrží ho několik let, bude čas na přemýšlení, co s ním dál

V mostě s prozaickým pojmenováním X022, po kterém se přejíždí z Hlávkova mostu do Bubenské ulice, jsou trhliny a podle čidel se postupně zvětšují. Technická správa komunikací hlavního města nechala most již loni v říjnu zcela uzavřít – auta nemohla na něj a tramvaje pod něj. Po nouzovém zajištění konstrukce se sem doprava vrátila, ale s omezením.

Omezení by mělo skončit nyní, kdy dělníci osadí jiné podpěry, most by měly udržet dlouho. „Podepření má životnost několik let – až deset,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. TSK na podzim hovořila o tom, že začne připravovat projekt na jeho demolici a nahrazení novým mostem.

V úvahu ale připadá i možnost, že by zanikla mimoúrovňová křižovatka u Hlávkova mostu a nahradila by ji křižovatka úrovňová, takže by nadjezd nad tramvajovou tratí již nebyl potřeba. Tak to v oblasti bylo do druhé poloviny 70. let, mimoúrovňové křížení je v provozu od listopadu 1980. „Probíhají jednání s vlastníkem mostu, tedy hlavním městem Prahou, jaký bude další postup,“ poznamenala mluvčí Lišková.