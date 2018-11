Vodohospodáři chtějí příští rok kvůli suchu zvýšit hladinu Nových Mlýnů. Ornitologové záměr kritizují

Ornitologové chtějí, aby byl záměr na zvýšení hladiny náležitě posouzen v souladu s legislativou. „Pokud by se měl uskutečnit, tak jedině poté, co budou hotova a funkční kompenzační opatření. Je otázkou, zda je vůbec nějaká kompenzace reálná,“ dodal Vermouzek.

Zvýšení hladiny střední nádrže Nových Mlýnů by se podle něj negativně dotklo desítky obojživelníků a taky pěti živočichů, kteří jsou pro Nové Mlýny typičtí. Je to orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá.

Bioklimatolog Zdeněk Žalud tak pesimistický není. „Je to otázka klíčových hráčů. Projekt je realizovatelný, a co mám signály, tak všechny problémy, které se tam řeší, jsou řešitelné,“ řekl. Závlahový systém je podle něj vysoce efektivní způsob, jak pomoci zemědělské produkci.

Celkový objem střední nádrže se zvýší o 3,5 milionu metrů krychlových na 32 milionů, objem dolní nádrže o 5,5 milionu metrů na 84 milionů. Generální ředitel Povodí Moravy předpokládá, že změna manipulačního řádu může být tak rychlá, že se přehrada bude moci začít plnit už z jarního tání.

Lužní lesy v oboře Soutok už řadu let trpí nedostatkem vody, zvýšený objem by jim měl pomoci spolu s novým technickým řešením, které by mělo vodu rozlít do systému kanálů v oboře. V budoucnu by měly vzniknout vedle současných nádrží ještě další dvě s celkovým objemem osm milionů metrů krychlových, které mají sloužit výhradně závlahám.