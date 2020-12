Před třiceti lety vymazala voda Mušov z mapy. Skončil pod hladinou Novomlýnských nádrží

Příkaz k vystěhování dostali v roce 1975. „V ničem nám vůbec nevyhověli ani nám v ničem nepomohli, takže se k nám stát zachoval macešsky,“ vzpomínala Mária Dubšová. „Pro mě osobně to bylo něco velmi zvláštního. Nebyla možnost výběru, bylo to direktivní,“ přidal se Vlastimil Binder.

Z dvou set domů zbyly ruiny, které zatopila voda

Pak se začalo s demolicí a z dvou set domů zůstaly jen ruiny. V roce 1980 byl Mušov vymazaný ze seznamu sídel a o 7 let později ho definitivně pohřbily miliony kubíků vody. „Byli jsme se tam párkrát podívat, když se to demolovalo, a můžu vám říct, že potom jsem tam ani nechtěla jezdit. Bylo to takové smutné, nepředstavitelné,“ dojatě vzpomínala Mária Dubšová. „Člověk si uvědomoval, že to bude všechno pryč,“ doplnila Zdeňka Zemánková.