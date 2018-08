Praha 1 chystá nový zákaz pro cyklisty. Jedná o něm s Auto*matem, na Staroměstském náměstí se neshodnou

Auto*mat zase nevidí důvod, proč by měli cyklisté projíždět přecpanými uličkami, které tvoří Královskou cestu (trasa od nynějšího Obecního domu přes Staroměstské náměstí, Karlův most a Malostranské náměstí na Pražský hrad). „Nemáme problém s tím, když tam omezení bude,“ ujistil Vratislav Filler.

Spor se však točí zejména kolem Staroměstského náměstí. Jím chce Auto*mat dojednat průjezd ve směru sever-jih. Stejně tak by chtěli cyklisté projíždět přes Můstek „byť třeba sníženou rychlostí“.

V pěších zónách se pro cyklisty vymezí koridor, šlapací „pivní autobusy“ neprojedou

Oldřich Lomecký však prohlásil průjezd pěší zónou na Staroměstském náměstí za „tabu“. „Pan Filler hájí jenom cyklisty. Já hájím chodce a my se musíme někde sejít. Pro nás je naprosto nepřijatelná Královská cesta a Staroměstské náměstí. Od toho ustoupit nemůžeme,“ zdůraznil.

Tam, kam cyklisté nakonec budou moci, se jim neotevřou pěší zóny v celé šíři. „Vymezíme koridor zhruba tři čtvrtě metru. Tím vyřešíme další problém, to jsou motorové koloběžky, které v tu chvíli nedostanou šanci, protože se bude jednat o průjezd,“ přiblížil Oldřich Lomecký. Stejně tak by šíře koridoru měla vyšachovat vozidla známá jako šlapací pivní autobusy, kde turisté šlapou a zároveň popíjejí.

Zároveň starosta varoval Auto*mat, že pokud se spolek s radnicí nedohodne, vyhlásí Praha 1 zákaz stejně podle svého. „Pokud my se nedomluvíme s Auto*Matem, my budem v tom úsilí pokračovat stejně a uděláme to per partes tak, že nám to soud potvrdí. Ale já se chci dohodnout, protože to je rychlejší cesta,“ uvedl.